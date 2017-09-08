«О любви к любви». Рязанский музыкальный театр осенью покажет «Бабий бунт»

Рязанский музыкальный театр осенью покажет «Бабий бунт». В пятницу, 8 сентября, режиссер Владимир Бородин провел для журналистов открытую репетицию.
Пьеса написана по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова. Бородин отмечает, что не смотря на трагичность произведений «народная комедия» будет рассказывать о любви.
«Он будет о любви к Дону, людям, свободе, о любви к любви .Я все свои работы ставлю о любви.
Все бабы бунтуют не потому что их мужики пьют и бьют, потому что они ощущают недостаток любви», — отметил постановщик.
Ведущие женские партии исполняют Наталья Нелюбина и Ирина Воликова, мужскую — Валерий Вахрамеев.
«Весь коллектив театра задействован в спектакле. Здесь в Рязани очень творческая атмосфера. Коллектив очень молодой, работящий и очень талантливый», — заключил Бородин.
Премьера спектакля состоится в среду, 13 сентября. Начало в 19:00. В сентябре и октябре рязанцы увидят еще семь постановок.