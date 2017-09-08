Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:18, 8 сентября 2017 334
 0    0

«О любви к любви». Рязанский музыкальный театр осенью покажет «Бабий бунт»

«О любви к любви». Рязанский музыкальный театр осенью покажет «Бабий бунт»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанский музыкальный театр осенью покажет «Бабий бунт». В пятницу, 8 сентября, режиссер Владимир Бородин провел для журналистов открытую репетицию.

Пьеса написана по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова. Бородин отмечает, что не смотря на трагичность произведений «народная комедия» будет рассказывать о любви.

«Он будет о любви к Дону, людям, свободе, о любви к любви .Я все свои работы ставлю о любви.

Все бабы бунтуют не потому что их мужики пьют и бьют, потому что они ощущают недостаток любви», — отметил постановщик.

Ведущие женские партии исполняют Наталья Нелюбина и Ирина Воликова, мужскую — Валерий Вахрамеев.

«Весь коллектив театра задействован в спектакле. Здесь в Рязани очень творческая атмосфера. Коллектив очень молодой, работящий и очень талантливый», — заключил Бородин.

Премьера спектакля состоится в среду, 13 сентября. Начало в 19:00. В сентябре и октябре рязанцы увидят еще семь постановок.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
14:18, 8 сентября 2017
«О любви к любви». Рязанский музыкальный театр осенью покажет «Бабий бунт»
17:02, 7 сентября 2017
На этой неделе в рязанских кинотеатрах хоррор «Оно» и криминальная комедия «Удача Логана» 2
15:09, 6 сентября 2017
Рязанцам предложили выбрать самый вкусный каравай и наиболее обаятельное животное «Спожинок»
21:17, 5 сентября 2017
Рязанцы смогут в кинотеатре посмотреть фильмы Балабанова
14:51, 5 сентября 2017
Рязанская филармония организует «экологическую ночь»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 124 644
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
21:07, 2 сентября 2017 30 900
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 23 766
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
13:54, 7 сентября 2017 19 432
В Рязани открылся детский технопарк на месте кинотеатра. Фоторепортаж
9:18, 1 сентября 2017 17 571
На общегородской линейке рязанским школьникам подарили «яблоки знаний». Фоторепортаж
Все новости
Форум