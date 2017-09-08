Новая знакомая украла с карты рязанца почти 20 тысяч рублей. Об этом
В полицию обратился 43-летний работник сети супермаркетов. Он рассказал, что вечером познакомился с компанией молодежи. Рязанец вместе с одной из девушек сходил в магазин и купил спиртное. Новые знакомые выпили алкоголь во дворе дома на улице Полетаева.
В какой-то момент девушка покинула компанию, забрав с собой рюкзак мужчины. В банкомате она сняла с карты 19,5 тысяч рублей: почти всю зарплату.
Полицейские установили личность злоумышленницы: ей оказалась 22-летняя безработная горожанка. У нее изъяли часть краденого.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.