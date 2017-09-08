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17:14, 8 сентября 2017 396
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На рязанскую мэрию подали в суд за отказ в строительстве у кремля

На рязанскую мэрию подали в суд за отказ в строительстве у кремля

В Советском районном суде Рязани началось рассмотрение административного иска к мэрии о признании незаконным отказа в строительстве у кремля. Первое заседание прошло в пятницу, 8 сентября.

Гражданка Зайцева, владеющая участком на улице Петрова (напротив Театра на Соборной), решила снести деревянный дом №6-а и возвести на его месте новый. Мэрия не выдала разрешение на строительство, сославшись, что участок находится в охранное зоне кремля — «особо ценного объекта культурного наследия федерального значения». По словам чиновницы, представляющей мэрию в суде, на этой территории запрещено любое строительство, кроме регенерации — точного восстановления утраченных сооружений.

Охранные зоны установлены постановлением горисполкома 1986 года. В 2016 году Микульт России издал приказ о градостроительных регламентах для достопримечательного места «Древний город Переяславль-Рязанский». Этот документ относит участок к зоне регулируемой застройки.

Таким образом, территория попадает в две зоны. Представитель истицы заявил, что с учетом федерального статуса кремля главенство на стороне приказа Минкульта. Против этого высказались сотрудник областной инспекции по охране наследия (она привлечена как третье лицо) и привлеченные в качестве эксперта член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Кочетков.

Они сослались на постановление Правительства России, в котором указано: если территория попадает в какую-либо охранную зону и при этом на нее распространяются разнящиеся градостроительные ограничения, то действуют самые строгие. У ВООПИК есть и письмо самого Минкульта с такой же позицией, добавил Кочетков.

Суд отклонил ходатайство ответчика о привлечении министерства как третьего лица.

По информации эксперта, приложенный к заявке на строительство предусматривает возведение трехэтажного здания. Также он сообщил, что приказ Минкульта о градостроительных регламентах кремля будет корректироваться.

Рассмотрение иска продолжится в понедельник.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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