Молодые рязанские парикмахеры разыграли кубок мэра. Фоторепортаж

В пятницу, 8 сентября, в ресторане «Былина» прошел конкурс «Путь к мастерству» среди учеников рязанских профильных учебных заведений и начинающих мастеров, стаж работы которых составляет не более двух лет.
В состав жюри вошли ведущий тренер женской сборной России по парикмахерскому искусству Елена Баклушина, президент Рязанского Союза парикмахеров Виктор Шарапов, финалистка чемпионата России по парикмахерскому искусству Татьяна Зинец. Всего в «Пути к мастерству» участвовали 40 начинающих мастеров.
После окончания конкурсного этапа состоялось дефиле, на котором модели представили прически.
Олег Булеков назвал соревнование «необычным» и отметил, что в нем участвуют талантливые люди, состоявшиеся мастера своего дела. «Вы мастера, которые помогают делать жизнь людей лучше. Ваша работа трудная, но благородная. Вы настоящие психотерапевты, ведь каждый клиент разговаривает с вами и делятся своими проблемами», — сказал он.
Награды разыграли в нескольких номинациях:
- мужская классическая стрижка и укладка;
- полный мужской модный образ;
- женская модная салонная стрижка;
- полный женский модный образ;
- женская прическа для выпускного вечера;
- свадебный макияж.
Обладателем кубка мэра стала Елена Павлунина. Булеков пожелал ей и остальным участникам постоянных клиентов, здоровья и мира. «Дерзайте, и у вас все получится!», — заключил глава администрации.