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16:40, 8 сентября 2017 1 102
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Молодые рязанские парикмахеры разыграли кубок мэра. Фоторепортаж

Молодые рязанские парикмахеры разыграли кубок мэра. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 8 сентября, в ресторане «Былина» прошел конкурс «Путь к мастерству» среди учеников рязанских профильных учебных заведений и начинающих мастеров, стаж работы которых составляет не более двух лет.

В состав жюри вошли ведущий тренер женской сборной России по парикмахерскому искусству Елена Баклушина, президент Рязанского Союза парикмахеров Виктор Шарапов, финалистка чемпионата России по парикмахерскому искусству Татьяна Зинец. Всего в «Пути к мастерству» участвовали 40 начинающих мастеров.

После окончания конкурсного этапа состоялось дефиле, на котором модели представили прически.

Олег Булеков назвал соревнование «необычным» и отметил, что в нем участвуют талантливые люди, состоявшиеся мастера своего дела. «Вы мастера, которые помогают делать жизнь людей лучше. Ваша работа трудная, но благородная. Вы настоящие психотерапевты, ведь каждый клиент разговаривает с вами и делятся своими проблемами», — сказал он.

Награды разыграли в нескольких номинациях:

  • мужская классическая стрижка и укладка;
  • полный мужской модный образ;
  • женская модная салонная стрижка;
  • полный женский модный образ;
  • женская прическа для выпускного вечера;
  • свадебный макияж.

Обладателем кубка мэра стала Елена Павлунина. Булеков пожелал ей и остальным участникам постоянных клиентов, здоровья и мира. «Дерзайте, и у вас все получится!», — заключил глава администрации.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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