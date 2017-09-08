«9 телеканал» выпустил линейку новых программ в формате HD

Рязанский «
Кондраков подчеркнул, что изменения коснулись не только формы, но и содержания: канал добавил к регулярным новостным выпускам серию «полезных проектов». Рязанские телевизионщики запустили программы об образовании, главных городских событиях, ремонте, правильном шопинге. Кроме того, начался показ кассовых отечественных и зарубежные фильмов.
Профессиональные лингвисты Анна Можарова и Анатолий Тверитнев в игровой форме рассказывают о языках в передачах «Русский — это просто» и «What's up English» соответственно. Еще одну образовательную программу — «Надо бы знать» — делает сам Кондраков. «Наши герои без предварительной подготовки отвечают на вопросы общей эрудиции, а затем задают ведущему свой», — рассказал он, добавив, что каждый рязанец может стать соавтором: нужно только прислать свой видеовопрос на адрес
Также главный редактор занимается кулинарным шоу «Кухня М5Молл». В гости к нему приходят известные горожане, которые не только готовят любимые блюда, но и в процессе дают откровенные интервью. Иван Васильев («Я покупаю») помогает телезрителям правильно выбирать товары, Анна Сочнева («Сделаем сами») делится секретами самостоятельного ремонта, а Александра Тамбовская («Всем городом») доказывает, что жизнь в Рязани бьет ключом.
Кондраков добавил, что вместе с новый форматом и линейкой программ «9 телеканал» получил и слоган — «С нами интересно!».
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