За десять лет работы рязанские следователи привлекли к ответственности около шести тысяч преступников

В четверг, 7 сентября, Следственный комитет отметил десятилетие. Рязанские следователи за это время привлекли к ответственности около шести тысяч преступников, сообщили на
Так, в настоящий момент на территории Рязанской области работают девять межрайонных следственных отделов и отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Штатная численность сотрудников — 134 человека, в том числе 50 следователей.
Также за десять лет работы рязанский Следком принял более девяти тысяч уголовных дел, возбужденных в основном по тяжким и особо тяжким преступлениям, привлечено к уголовной ответственности около шести тысяч преступников, общая сумма возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам — более 227 миллионов рублей.
Следственное управление на конструктивной и деловой основе взаимодействует с органами внутренних дел, федеральной службой безопасности, прокуратурой.