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17:05, 7 сентября 2017 351
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За десять лет работы рязанские следователи привлекли к ответственности около шести тысяч преступников

За десять лет работы рязанские следователи привлекли к ответственности около шести тысяч преступников

В четверг, 7 сентября, Следственный комитет отметил десятилетие. Рязанские следователи за это время привлекли к ответственности около шести тысяч преступников, сообщили на сайте регионального СУ СКР.

Так, в настоящий момент на территории Рязанской области работают девять межрайонных следственных отделов и отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Штатная численность сотрудников — 134 человека, в том числе 50 следователей.

Также за десять лет работы рязанский Следком принял более девяти тысяч уголовных дел, возбужденных в основном по тяжким и особо тяжким преступлениям, привлечено к уголовной ответственности около шести тысяч преступников, общая сумма возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам — более 227 миллионов рублей.

Следственное управление на конструктивной и деловой осно­ве взаимодействует с органами внутренних дел, федеральной службой безопасности, прокуратурой.


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