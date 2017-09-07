Вечером в пятницу рязанцы смогут увидеть полярное сияние

Вечером в пятницу, 8 сентября, рязанцы смогут увидеть полярное сияние. Это являение анонсировали в группе «
Руководитель рязанского астроклуба «Меридиан 39» Юрий Гилев рассказал, что условия дляполярного сияния сформировала мощная вспышка на Солнце. По его словам, выброс вещества с коры Солнца, вопреки ожиданиям, не принес магнитную бурю. Как считает глава рязанского астроклуба, виной этому — особая структура вспышки.
«Вдогонку за ним (корональным выбросом — прим. ред.) было еще три вспышки, очень мощных — класса X. Одна из них с корональным выбросом, — пояснил Гилев. — Предполагается, что вечером 8 числа вечером до нас это все долетит».