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18:49, 7 сентября 2017 152
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В Рязани отремонтировали дороги на улицах Разина и Трудовой

В Рязани отремонтировали дороги на улицах Разина и Трудовой

В Рязани отремонтировали дороги на улицах Разина и Трудовой. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил сайт администрации города.

Дорожники отремонтировали 20 участков, еще на 12 сейчас идут работы. Так, новый асфальт появился на улицах Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, Советской Армии (нечетная сторона), Большой, 6-ой Линии, 10-ой Линии, Разина, Трудовой, а также на проезде Речников, Первомайском проспекте, Северном и Южном переулках, Старообрядческом проезде, на участках автомобильных дорог от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, улицы Бирюзова от улицы Станкозаводской до Интернациональной, улицы Высоковольтной от улицы Весенней до улицы Дзержинского.

Работы продолжаются на улицах Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Полонского, Вокзальной, Новоселковской, проезде Яблочкова, Куйбышевском шоссе, 7-ом Мервинском проезде, на улице Братиславской от улицы Гагарина до улицы Островского.

С 4 по 6 сентября выбоины заделали на дорогах по 2-му Дачному переулку, улицам Луковской и Октябрьский городок. Их площадь превысила 140 квадратных метров.

Также за три дня выровняли участок дороги от улицы Покровской до федеральной трассы М-5 «Урал» на общей площади более 2 300 «квадратов».


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