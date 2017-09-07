В Рязани открыли памятную доску Герою СССР Валентину Беглову

В четверг, 7 сентября, в Рязани открыли памятную доску Герою Советского Союза Валентину Беглову. В церемонии участвовали полпред президента России Александр Беглов, врио рязанского губернатора Николай Любимов и глава Тульской области Алексей Дюмин. На митинге также родственники Валентина Беглова, сообщает сайт регионального правительства.

Доску установили на здании Рязанского строительного колледжа, который в 1941 году окончил уроженец сасовского поселка Огаревские Выселки. Практически сразу Валентина Беглова призвал в Красную армию. Он воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Весь боевой путь прошел в составе 959-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии заместителем командира стрелкового батальона, потом командиром батальона.

Беглов участвовал в боях при форсировании реки Днепр и на Правобережной Украине, за освобождение Польши и на Сандомирском плацдарме. Был четырежды ранен. В феврале 1945 года батальон под командованием капитана Беглова первым прорвал сильно укрепленную оборону противника на реке Одер и ворвался в город Лигниц. В боях за рязанца дважды ранили, но он остался в строю. Батальон тогда уничтожил 480 солдат противника и 320 взял в плен.

Звание Героя Советского Союза Валентину Беглову присвоили посмертно: он погиб в марте 1945 года при штурме польского города Бреслау (сейчас город Вроцлав).

На митинге полпред президента Александр Беглов передал слова приветствия от Владимира Путина.

«Он знает, что сегодня мы проводим памятную акцию в Рязанском строительном колледже, и просил передать всем вам наилучшие пожелания, — сказал он. — Мы открываем мемориальную доску Герою Советского Союза Валентину Алексеевичу Беглову, который отдал жизнь за освобождение страны. Очень важно, чтобы герои всегда были живы в нашей памяти и являлись примером для молодежи».

Как отметил Николай Любимов, открытие мемориальной доски — это дань вечной памяти и благодарности герою.

«В годы войны свыше 300 тысяч рязанцев ушли на фронт, 180 тысяч из них не вернулись домой. Это страшная цена, — подчеркнул глава Рязанской области. — Мы, а особенно молодое поколение, должны знать тех, кто победил в этой войне, отстоял независимость нашей Родины, обеспечил нам мирную жизнь. Мы должны быть достойны памяти наших предков. И сделать все, чтобы наша страна оставалась сильной и независимой».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в свою очередь, заявил, что для него «большая честь присутствовать в одном строю с рязанцами и открывать мемориальную доску Валентину Алексеевичу Беглову».