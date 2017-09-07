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14:23, 7 сентября 2017 216
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В Окском заповеднике нашли крупнейшую за полвека лягушку-чесночницу. Фото

В Окском заповеднике нашли крупнейшую за полвека лягушку-чесночницу. Фото

ВОкском заповеднике нашли крупнейшую за полвека лягушку-чесночницу. По словам специалистов, ее можно отнести к долгожителям: размер амфибии составляет 7,6 сантиметра. При этом средний размер восьмилетних особей достигает 5,5 сантиметра. Об этом говорится на сайте Окского биосферного заповедника.

Чечночницу выкопали 2 сентября в поселке Брыкин Бор. Отмечается, что обычно они живут 4-5 лет. Максимальная продолжительность жизни чесночницы окской поймы превышает 10 лет, но долгожителей среди них только 6%.

Обыкновенная чесночница встречается в смешанных и широколиственных лесах, поймах рек, на огородах, полях. Эти амфибии днем скрываются в норках, которые выкапывают задними лапами. Передними они выталкивают грунт и засыпают выход из норки.

Фото с сайта Окского биосферного заповедника


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