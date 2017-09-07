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18:22, 7 сентября 2017 408
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У Олега Булекова появился новый заместитель

У Олега Булекова появился новый заместитель

У рязанского мэра Олега Булекова появился новый заместитель. Им стал Сергей Савин, сообщили на сайте горадминистрации.

В августе его представили как исполняющего обязанности замглавы администрации. Савин сменил на посту Ольгу Свинцову, которая уволилась по собственному желанию 7 августа.

Новый заместитель будет курировать управление градостроительства и архитектуры; капитального строительства и транспорта.

С 2011 по 2017 год он занимал должность замдиректора по строительству и капитальному ремонту ФГУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник».

Справка

Сергей Савин родился 18 июля 1975 года в Рязани. В 1998 году окончил Рязанский колледж железнодорожного транспорта, в 2008 году — ГОУ ВПО Московский государственный открытый университет по специальности экономист-менеджер. С 1999 по 2005 год работал в ТОО «Таймер»; с апреля 2005 по ноябрь 2011 в ООО «Комплексное строительство «НОКС» занимал должности замдиректора по строительству, инспектора технического надзора. Женат, воспитывает сына.


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