Сладкая парочка. Судимая пара обворовала рязанский супермаркет

В Рязани пара молодых людей обворовала магазин, расположенный на улице Либкнехта, сообщила
Ранее мужчину уже судили за кражу, а его подругу — за хранение наркотиков. Полицейские обратили внимание на рязанцев после того, как те «внезапно разбогатели».
В ходе беседы с подозреваемыми оперативники установили, что те украли продукты и алкоголь из супермаркета. При этом администрация магазина не заметила кражи и узнала о ней только от приехавших на место полицейских.
Посмотрев записи с камер, оперативники установили, что девушка спрятала в карманы флаконы с лаком для волос, а мужчина набрал полный пакет алкоголя и продуктов, после чего они прошли мимо кассы и скрылись на поджидавшем их такси.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.