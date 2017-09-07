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12:36, 7 сентября 2017 280
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Сладкая парочка. Судимая пара обворовала рязанский супермаркет

Сладкая парочка. Судимая пара обворовала рязанский супермаркет

В Рязани пара молодых людей обворовала магазин, расположенный на улице Либкнехта, сообщила пресс-служба регионального УМВД. На этой улице находится только один сетевой супермаркет — «Дикси».

Ранее мужчину уже судили за кражу, а его подругу — за хранение наркотиков. Полицейские обратили внимание на рязанцев после того, как те «внезапно разбогатели».

В ходе беседы с подозреваемыми оперативники установили, что те украли продукты и алкоголь из супермаркета. При этом администрация магазина не заметила кражи и узнала о ней только от приехавших на место полицейских.

Посмотрев записи с камер, оперативники установили, что девушка спрятала в карманы флаконы с лаком для волос, а мужчина набрал полный пакет алкоголя и продуктов, после чего они прошли мимо кассы и скрылись на поджидавшем их такси.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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