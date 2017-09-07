Скопинка объединилась с двумя иностранцами для торговли наркотиками

Районный суд вынес приговор двум гражданам Таджикистана и жительнице Скопина, которые объединились в группу для продажи крупной партии наркотиков. Заседание состоялось в среду, 6 сентября, сообщила
Установлено, что преступную группу организовал один из иностранцев, проживающий в Скопине. Его сожительница и приятель должны были доставлять товар покупателям, а также делать «закладки». Однако злоумышленников задержала полиция.
В суде подозреваемые признали свою вину. Организатора наркоторговли и его приятеля приговорили к заключению в колонии строгого режима на 7 лет и 6 лет 4 месяца соответственно. Скопинка получила условный срок 6 лет 6 месяцев с испытательным в 3 года.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: кадр из фильма «Кокаин»