RZN.info и «Рязаньавтодор» продолжают принимать вопросы о строительстве дорог

RZN.info продолжает прием вопросов для интернет-конференции о дорожных проблемах. За десять дней поступила дюжина обращений на разные темы. Не все из них находятся в компетенции наших экспертов — специалистов «Рязаньавтодора». Эти письма мы передадим в администрацию Рязани и другие уполномоченные органы.
Сотрудники «Рязаньавтодора» — старейшей и одной из крупнейших профильных организаций региона — готовы ответить на вопросы о проектировании, строительстве, ремонте и содержании дорог в целом. Участия в ремонте дорог города в этом году предприятие не принимало.
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