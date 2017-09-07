Рязанский водитель оплатил 60 штрафов. Их общая сумма составила 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина долгое время не оплачивал накопленные штрафы. Он погасил их после того, как узнал, что может лишиться прав.
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Рязанский водитель оплатил 60 штрафов. Их общая сумма составила 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина долгое время не оплачивал накопленные штрафы. Он погасил их после того, как узнал, что может лишиться прав.
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