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19:53, 7 сентября 2017 271
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Рязанский водитель оплатил 60 штрафов

Рязанский водитель оплатил 60 штрафов

Рязанский водитель оплатил 60 штрафов. Их общая сумма составила 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина долгое время не оплачивал накопленные штрафы. Он погасил их после того, как узнал, что может лишиться прав.


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