Рязанский «Валидол» стал самым дорогим в округе. Мониторинг цен

В августе Рязанская область заняла первое место в ЦФО по средней стоимости «Валидола» (28,21 рубля), второе — «Галазолина» (40,65 рубля) третье — «Но-шпа» (228,36 рубля). Данные ежемесячного мониторинга цен на медикаменты RZN.info предоставил Рязаньстат.
Относительно дешево (13-15-е места среди изучаемых регионов округа) рязанцам в прошедшем месяце обходились:
- «Стрепсилс» — 77,21 рубля;
- отечественный «Анальгин» — 9,02 рубля;
- «Нимесулид» — 58,42 рубля;
- «Кетопрофен» — 103,52 рубля;
- «Колдрекс» — 279,62 рубля;
- «Диазолин» — 72,15 рубля;
- «Корвалол» — 14,94 рубля;
- «Левомеколь» — 115,53 рубля;
- «Сульфацетамид» — 23,39 рубля;
- «Эналаприл» — 18,82 рубля;
- «Алмагель» — 233,49 рубля;
- «Амброксол» — 23,57 рубля;
- драже «Бромгексин» — 33,82 рубля;
- отечественные поливитамины без минералов — 8,13 рубля.
По сравнению с июлем в Рязанской области заметно снизились цены на «Кетопрофен» (-14,8%), «Нимесулид» (-7,6%), «Диазолин» (-4,6%), «Левомеколь» (-1,8%), отечественные поливитамины без минералов (-4,1%), «Индапамид» (-4%).
Сильнее всего в регионе подорожали «Таурин «(+3,2%) «Гипотиазид» (+1,7%), «Нитроглицерин» (+1,6%).
Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.