Рязанский суд вынес приговор трем несостоявшимся наркоторговцам

Рязанский областной суд вынес приговор трем несостоявшимся наркоторговцам. Жительница Скопина и двое граждан Таджикистана пытались торговать «синтетикой»,
Иностранец предложил сбывать наркотики своей сожительнице и знакомому. «Синтетику» покупателяи они должны были продавать напрямую или через «закладки». Довести преступление до конца злоумышленникам помешали полицейские.
Суд приговорил мужчин к семи и шести годам и четырем месяцам колонии строгого режима соответственно. Женщине дали шесть с половиной месяцев условно с испытательным сроком в три года.