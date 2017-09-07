Рязанские власти не отказались строить велодорожку от Лыбедского бульвара до ЦПКиО. Проведение работ обсудили на выездном совещании 7 сентября, сообщили на
«Сейчас рассматривается возможность соединить зону Лыбедского бульвара с Центральным парком культуры и отдыха в том числе с учетом прокладки единой велосипедной дорожки», — отметил замглавы администрации Андрей Ульянов.
По его словам, для этого требуется обустройство тоннельного прохода под мостом на улице Ленина. «В этом году будут выполнены геологические изыскания и подготовлена проектно-сметная документация. В случае, если техническое решение будет выработано, и эксперты подтвердят возможность обустройства тоннеля, то работы на этом объекте начнут в следующем году», — рассказал Ульянов.
В настоящее время на Лыбедском бульваре выполняют подготовительные работы для обустройства дорожек и тропинок. Всего мощение тротуарной плиткой предусмотрено на площади более 8 тысяч квадратных метров. Работы по благоустройству, в том числе установку скульптур, планируют завершить в 2017 году.