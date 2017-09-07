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15:25, 7 сентября 2017 644
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«Радует до слез». В сасовском селе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

«Радует до слез». В сасовском селе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В четверг, 7 сентября, в сасовском селе Берестянки открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщило издательство «Пресса».

Помещение для ФАП выкупили в двухквартирном доме за 750 тысяч рублей. Деньги на покупку оборудования выделил региональный минздрав.

«Открытие таких медицинских учреждений, особенно на селе, радует до слез. И мы будем стремиться к тому, чтобы такое нужное для людей дело было системным. Это очень важно, чтобы жители в самых удаленных уголках получали квалифицированную медицинскую помощь», — отметил первый замглавы минздрава области Владимир Грачев.

Он подарил заведующей ФАПом Екатерине Калужниковой тонометр. Женщина рассказала, что в старом здании ей приходилось топить печку и принимать пациентов без оборудования.

В новом ФАПе есть реанимационное оборудование и все для ухода за малолетними, а также лицензия на хранение и выдачу лекарств. В ближайшее время в пункт доставят новую мебель.

Напомним, в конце мая сельчане обратились к врио губернатора с просьбой построить ФАП. Николай Любимов пообещал выполнить их просьбу.

Фото ИД «Пресса»


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