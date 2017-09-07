«Радует до слез». В сасовском селе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В четверг, 7 сентября, в сасовском селе Берестянки открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщило издательство «
Помещение для ФАП выкупили в двухквартирном доме за 750 тысяч рублей. Деньги на покупку оборудования выделил региональный минздрав.
«Открытие таких медицинских учреждений, особенно на селе, радует до слез. И мы будем стремиться к тому, чтобы такое нужное для людей дело было системным. Это очень важно, чтобы жители в самых удаленных уголках получали квалифицированную медицинскую помощь», — отметил первый замглавы минздрава области Владимир Грачев.
Он подарил заведующей ФАПом Екатерине Калужниковой тонометр. Женщина рассказала, что в старом здании ей приходилось топить печку и принимать пациентов без оборудования.
В новом ФАПе есть реанимационное оборудование и все для ухода за малолетними, а также лицензия на хранение и выдачу лекарств. В ближайшее время в пункт доставят новую мебель.
Напомним, в конце мая сельчане обратились к врио губернатора с просьбой построить ФАП. Николай Любимов
Фото ИД «