Путин подписал поручение о строительстве нового корпуса онкологического диспансера в Рязани

Владимир Путин подписал поручение о строительстве нового корпуса рязанского онкологического диспансера. Об этом заявил полпред президента в ЦФО Александр Беглов в беседе с журналистами в четверг, 7 сентября.
Он отметил, что Николаю Любимову удалось донести проблемы региона до президента во время
Полпред также подчеркнул, что рязанский регион продвинулся в экономическом плане. «Министерство финансов ставит положительную оценку эффективному использованию бюджета в Рязанской области. У Любимова есть большой „калужский опыт“ по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест», — заключил Беглов.