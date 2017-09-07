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17:48, 7 сентября 2017 418
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Путин подписал поручение о строительстве нового корпуса онкологического диспансера в Рязани

Путин подписал поручение о строительстве нового корпуса онкологического диспансера в Рязани

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подписал поручение о строительстве нового корпуса рязанского онкологического диспансера. Об этом заявил полпред президента в ЦФО Александр Беглов в беседе с журналистами в четверг, 7 сентября.

Он отметил, что Николаю Любимову удалось донести проблемы региона до президента во время визита последнего в Рязань. «Первое поручение, которое подписал Путин — реконструкция и поставка оборудования онкологическому центру. Второе — строительство нового корпуса онкологического центра. Также продолжится строительство Южного обхода, — заявил Беглов. — Это примеры, когда проблему удалось сдвинуть с мертвой точки».

Полпред также подчеркнул, что рязанский регион продвинулся в экономическом плане. «Министерство финансов ставит положительную оценку эффективному использованию бюджета в Рязанской области. У Любимова есть большой „калужский опыт“ по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест», — заключил Беглов.


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