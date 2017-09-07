На этой неделе в рязанских кинотеатрах хоррор «Оно» и криминальная комедия «Удача Логана»

На этой неделе в прокат выходят картины разных жанров: от мультиков до фильмов ужасов. Одной из самых ожидаемых новинок этого месяца можно назвать хоррор «Оно», снятый по мотивам одноименной книги Стивина Кинга.
Кроме того, в прокат выходит криминальная комедия «Удача Логана» от режиссера Стивена Содерберга, байопик о восхождении легенды боевого искусства «Брюс Ли: Рождение Дракона» и американская мелодрама «В гостях у Элис».
А юные рязанцы смогут посмотреть французский мультфильм «Дозор джунглей», рассказывающий о пингвине Морисе тигрового окраса.
Полный обзор кинопремьер смотрите на нашем сайте в разделе «