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17:02, 7 сентября 2017 239
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах хоррор «Оно» и криминальная комедия «Удача Логана»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах хоррор «Оно» и криминальная комедия «Удача Логана»

На этой неделе в прокат выходят картины разных жанров: от мультиков до фильмов ужасов. Одной из самых ожидаемых новинок этого месяца можно назвать хоррор «Оно», снятый по мотивам одноименной книги Стивина Кинга.

Кроме того, в прокат выходит криминальная комедия «Удача Логана» от режиссера Стивена Содерберга, байопик о восхождении легенды боевого искусства «Брюс Ли: Рождение Дракона» и американская мелодрама «В гостях у Элис».

А юные рязанцы смогут посмотреть французский мультфильм «Дозор джунглей», рассказывающий о пингвине Морисе тигрового окраса.

Полный обзор кинопремьер смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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