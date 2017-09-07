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17:16, 7 сентября 2017 567
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Куйбышевское шоссе перекроют на три дня из-за капремонта

Куйбышевское шоссе перекроют на три дня из-за капремонта

Куйбышевское шоссе перекроют на три дня из-за переврезки нового участка теплотрассы. Это ключевой этап проекта капремонта трассы, сообщили на сайте горадминистрации.

Проезд транспорта от перекрестка с улицей Трудовой до дома №29 по Куйбышевскому шоссе ограничат с 20:00 15 сентября до 6:00 18 сентября.

Предварительная схема объезда предполагает, что при движении по улице Циолковского транспортный поток будет направляться на проезд Яблочкова, далее по улице Зубковой на Восточную окружную дорогу, через платный путепровод, движение по которому на этот период сделают бесплатным.

Автовладельцам, которые будут следовать из Железнодорожного и Московского районов Рязани в восточном направлении, предлагается ехать по Михайловскому шоссе, а далее выходить на Южную окружную дорогу.


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