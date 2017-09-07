Качество и комфорт. В касимовском отделении Прио-Внешторгбанка заработало новое окно для клиентов

Прио-Внешторгбанк постоянно стремится сделать обслуживание более качественным и комфортным, в том числе расширяет свои филиалы, увеличивая их пропускную способность. В рамках этой политики 6 сентября в касимовском отделении открыли дополнительное окно для обслуживания физических лиц, четвертое по счету.
«Наше отделение обновляется, теперь оно соответствует современным корпоративным стандартам офисов, введенным после ребрендинга. Работа дополнительного окна должна сократить время ожидания и сделать общение с банком доступнее и проще», — подчеркнула начальник отделения Марина Николаева.
«2017 год мы посвятили территориальному развитию, открыв три новых филиала, а совершенствование существующих стоит в плане на следующий год. Тем не менее, мы начали эту работу уже сейчас, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Касимовского отделение является ярким примером этой работы», — отметил председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин.
Отделение в Касимове работает с 1994 года. Оно обслуживает жителей и организации города и района. Ежедневно отделение посещают более 300 клиентов. Фактически, каждый четвертый житель Касимова является клиентом Прио-Внешторгбанка.