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12:24, 7 сентября 2017 277
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Двое рязанских подростков укатили «шестерку» без аккумулятора и сожгли ее

Двое рязанских подростков укатили «шестерку» без аккумулятора и сожгли ее

Двое рязанских подростков укатили «шестерку» без аккумулятора и сожгли ее. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 23-летний рязанец. С улицы Интернациональной пропала его «шестерка», у которой не было аккумулятора.

Опросив местных жителей, оперативники выяснили, что к угону причастны двое подростков 14 и 15 лет. Пьяные юноши укатили машину на окраину Рязани и столкнули ее с крутого спуска, «чтобы посмотреть что произойдет». В Семчинских лугах подростки подожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.

В отношении рязанцев возбудили уголовные дела. Отмечается, что они не раз попадали в поле зрения полицейских.


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