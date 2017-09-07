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17:30, 7 сентября 2017 198
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Булеков встретился с пикетирующими у мэрии дольщиками «Аэробуса». Фото

Булеков встретился с пикетирующими у мэрии дольщиками «Аэробуса». Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 7 сентября, 22 человека вышли к зданию горадминистрации с требованиями возобновить строительство жилого комплекса в Семчине.

Участники пикета рассказали, что намерены встретиться с Олегом Булековым, чтобы выяснить, подписан ли договор с новым инвестором. До 1 сентября «Сбербанк» должен был рассмотреть условия о переходе обязательств одного застройщика к другому. Также они заявили, что еженедельная встреча инициативной группы с властями была отменена без оповещения.

После звонка в приемную мэра, рязанцев пригласили в малый зал горадминистрации. Булеков отметил, что работа над поиском инвестора для «Аэробуса» продолжается каждую неделю под контролем главы региона. «Не все идет гладко. Инвестор уже найдет. И „Сбербанк“ готов предоставить 145 млн рублей с рассрочкой на один год», — сказал мэр.

По его словам, решение было принято 24 августа и еженедельная рабочая группа знала об этом. «Теперь потенциальный инвестор просит два года рассрочки. В понедельник у главы региона Николая Любимова и председателя правления „Сбербанка“ Германа Грефа состоялся телефонный разговор, после которого комиссия банка пообещала рассмотреть условия потенциального инвестора», — подчеркнул Булеков, добавив, что этот вопрос будет решаться в течение двух недель.

«Других вариантов нет. Законодательно мы не можем заставить достроить ваш дом», — ответил глава администрации на возмущения обманутых дольщиков.

Последние попросили Булекова пригласить потенциального инвестора на ближайшее собрание инициативной группы, на что мэр ответил утвердительно.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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