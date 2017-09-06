Загоревшийся в Рязани ангар тушили 15 пожарных

Во вторник, 5 сентября, в Рязани загорелся металлический ангар. Информация о пожаре поступила в 19:45,
На место выезжал 15 пожарных на пяти машинах.
Никто не пострадал.
Причину возгорания и ущерб устанавливают.
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Во вторник, 5 сентября, в Рязани загорелся металлический ангар. Информация о пожаре поступила в 19:45,
На место выезжал 15 пожарных на пяти машинах.
Никто не пострадал.
Причину возгорания и ущерб устанавливают.
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