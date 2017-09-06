Во время ремонта жильцы «Зеленого сада» получили свет от резервного источника, об этом сообщили в пресс-релизе компании «Зеленый сад».
В штатном режиме электропитание домов по адресам: улица Телевизионная, дом №11 и улица Космодемьянская, дом №18, осуществляется от электроподстанции «Ямская». Сегодня, 6 сентября, на подстанции проводятся ремонтные работы, и подача электроэнергии прекращена с 8:00 до 17:00.
Однако жильцы домов отключения практически не почувствовали. Электроэнергия на оба дома подана от резервного источника питания — дизель-генератора. Света в квартирах не было всего 20 минут, пока происходило переключение. В течение всего дня инженерные системы дома — лифты, насосы подачи воды, домофоны, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения — работают в обычном режиме. Жильцы в своих квартирах также могут пользоваться электроэнергией в полном объеме.
«В нашей компании имеется генератор специально для таких случаев. Когда на городских сетях ведется ремонт или происходит авария, мы запитываем дома по резервной схеме. По стандарту компании, при использовании резервного источника перерыв в электроснабжении наших домов не должен превышать 1,5 часов», — рассказал директор управляющей компании «Зеленый сад — Мой дом» Николай Логинов.