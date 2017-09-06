В Сасове открыли доску погибшему в Чечне кавалеру ордена Мужества

На сасовской школе №1 открыли доску кавалеру ордена Мужества Сергею Захарову. Он погиб 25 ноября 2001 года в Чечне при выполнении служебного долга, сообщило издательство «
Сергей Захаров родился 1 февраля 1966 года в городе Шахты Ростовской области. Он закончил школу и технологический техникум в Сасове. В 1999 году Захаров начал службу по контракту на Северном Кавказе снайпером-разведчиком.
«Сергей в совершенстве владел техникой прицельной точной стрельбы, со своей снайперской винтовкой не раз выручал товарищей в трудные минуты. Сослуживцы уважали его за смелость, преданность воинскому долгу», — говорится в сообщении.
В церемонии открытия доски участвовали вдова Захарова, представители администрации города и управления образования, совета ветеранов боевых действий, ученики и педагоги.
Фото ИД «