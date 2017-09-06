В Рязанской области подорожали помидоры и баранина. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подорожали помидоры — на 7,2% (до 71,83 рубля за кг). Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 4 сентября, RZN.info предоставил Рязаньстат. Кроме того, на 6,3% поднялась стоимость баранины (до 334,54 рубля за кг), на 2,3% — макарон (до 47,2 рубля за кг), на 2,1% — свинины (до 243,35 рубля за кг).
Больше всего подешевели лук (-6,2%, до 21,01 рубля за кг), капуста (-5,8%, до 14,86 рубля за кг), картофель (-5%, до 17,72 рубля за кг), морковь (-4,7%, до 23,59 рубля за кг).
Регион стал вторым в округе по стоимости помидоров. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- сосиски и сардельки — 269 рублей за кг;
- пастеризованное молоко — 39,54 рубля за л;
- стерилизованное молоко — 58,52 рубля за л;
- сливочное масло — 421,96 рубля за кг;
- маргарин — 96,36 рубля за кг;
- творог — 224,27 рубля за кг;
- морковь;
- лук;
- печенье — 108,67 рубля за кг;
- карамель — 191,62 рубля за кг;
- водку — 547,63 рубля за л.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.