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18:11, 6 сентября 2017 463
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В Рязанской области начали строительство нового газопровода. Фоторепортаж

В Рязанской области начали строительство нового газопровода. Фоторепортаж

В Рязанской области начали строительство нового газопровода. Его первый стык сварили в среду, 6 сентября, в Путятинском филиале «Газпром трансгаз Москва».

Торжественную церемонию посетил глава региона Николай Любимов, члены правления ПАО «Газпром» Владимир Марков и Вячеслав Михаленко и гендиректор «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков. Новый газопровод пройдет от Путятинской компрессорной станции до Касимовского подземного хранилища газа. Реконструкция позволит увеличить поставки газа на 46 миллионов кубометров в сутки в пиковый зимний период из Касимовского и Увязовского подземного хранилища.

Новый газопровод длиной в 115 километров пройдет параллельно с действующим по территории Путятинского, Шиловского и Касимовского районов.

«Это один из самых крупных инвестиционных проектов в Рязанской области. Для нас важно, что с его реализацией откроются дополнительные рабочие места. Они будут созданы в сельских районах, где потребность в них ощущается особенно остро», — отметил глава региона.

Бабаков заявил, что это крупнейший проект «Газпрома» в России, который будет реализовываться в течение трех лет. Общая сумма инвестиций составит 11 млрд рублей.

В завершении церемонии почетные гости оставили на трубе символические автографы.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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