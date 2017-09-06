В Рязанской области начали проверять качество творога

В Рязанской области и еще 22 регионах страны начали проверять творог. Эксперты будут закупать не только отечественную продукцию, но и импортную, в том числе популярную у россиян белорусскую,
Творог исследуют по 66 показателям качества и безопасности, включая его вкус, консистенцию, наличие красителей и консервантов. Независимая экспертиза будет выявлять фальсификации: замену молочного жира растительным и умышленное занижение жирности продукта, что производители используют для удешевления стоимости продуктов.
Кроме того, эксперты протестирует творог на присутствие антибиотиков. Отмечается, что исследование коснется не только регулируемых законодательством групп антибиотиков, но и тех, которые пока не регламентируются.
«При регулярном употреблении продукта со следами антибиотиков человек потеряет к ним чувствительность, и в случае болезни они не окажут лечащего эффекта», — пояснил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Кроме того, в экспертизу включили показатель молочнокислых микроорганизмов. Результаты по нему смогут показать, готовили ли творог классическим методом с использованием закваски или же производитель выпустил продукт ускоренным методом с применением ферментов.
Исследование также коснется фактического состава, заявленного на этикетке, в том числе полезных витаминов, макро- и микроэлементов. Специалисты определят, есть ли в твороге крахмал и стабилизаторы: в качественной продукции их быть не должно.
Результаты проверок станут известны в октябре.