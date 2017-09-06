Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:57, 6 сентября 2017 290
 0    0

В Рязанской области начали проверять качество творога

В Рязанской области начали проверять качество творога

В Рязанской области и еще 22 регионах страны начали проверять творог. Эксперты будут закупать не только отечественную продукцию, но и импортную, в том числе популярную у россиян белорусскую, сообщил сайт Роскачества.

Творог исследуют по 66 показателям качества и безопасности, включая его вкус, консистенцию, наличие красителей и консервантов. Независимая экспертиза будет выявлять фальсификации: замену молочного жира растительным и умышленное занижение жирности продукта, что производители используют для удешевления стоимости продуктов.

Кроме того, эксперты протестирует творог на присутствие антибиотиков. Отмечается, что исследование коснется не только регулируемых законодательством групп антибиотиков, но и тех, которые пока не регламентируются.

«При регулярном употреблении продукта со следами антибиотиков человек потеряет к ним чувствительность, и в случае болезни они не окажут лечащего эффекта», — пояснил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Кроме того, в экспертизу включили показатель молочнокислых микроорганизмов. Результаты по нему смогут показать, готовили ли творог классическим методом с использованием закваски или же производитель выпустил продукт ускоренным методом с применением ферментов.

Исследование также коснется фактического состава, заявленного на этикетке, в том числе полезных витаминов, макро- и микроэлементов. Специалисты определят, есть ли в твороге крахмал и стабилизаторы: в качественной продукции их быть не должно.

Результаты проверок станут известны в октябре.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
8:57, 6 сентября 2017
В Рязанской области начали проверять качество творога
20:20, 2 сентября 2017
Роспотребнадзор нашел во французском яичном порошке яд
17:14, 1 сентября 2017
В Рязанской области заметно выросли продажи новых машин
13:58, 31 августа 2017
В России запретят производство и продажу порошкового алкоголя
9:44, 31 августа 2017
В День знаний рязанцы не смогут купить алкоголь 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Специалисты «Элекса» расскажут, какой гаджет подойдет вашему ребенку и на что нужно обращать внимание при его покупке.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 118 444
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 70 975
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 598
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:07, 2 сентября 2017 29 082
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 23 001
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум