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10:25, 6 сентября 2017 510
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В Рязани пьяные подростки бросили под поезд один из семи украденных за ночь велосипедов 1

В Рязани пьяные подростки бросили под поезд один из семи украденных за ночь велосипедов

В Канищеве за одну ночь украли семь велосипедов. Об этом сообщил сайт УМВД по Рязанской области.

Полицейским удалось раскрыть преступление при помощи камер видеонаблюдения. Оперативники нашли записи, на которых злоумышленники вели по улице похищенные велосипеды. В одном из них стражи порядка узнали 16-летнего подроста, стоящего на учете в полиции. Его задержали, затем правоохранители вышли и на подельников — юношей в возрасте от 15 до 17 лет.

Выяснилось, что компания молодых людей пошла на преступление под воздействием спиртного: подростки выпили, отмечая начало учебного года, и решили достать себе по велосипеду.

«Всего добычей злоумышленников стали семь велосипедов. Часть похищенного они забрали себе домой, один велосипед спрятали. А один бросили под поезд. Как позже объясняли этот поступок приятели, они просто хотели посмотреть „что произойдет“. Оставленный на рельсах велосипед поезд переехал без опасных последствий, от легкого транспортного средства остался только ворох исковерканных металлических обрезков. Остальные похищенные велосипеды полицейские изъяли», — говорится в сообщении.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.


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