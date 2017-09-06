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10:42, 6 сентября 2017 172
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В двух рязанских районах за сутки уничтожили 18 «квадратов» конопли

В двух рязанских районах за сутки уничтожили 18 «квадратов» конопли

В Кадомском и Сараевском районах за сутки уничтожили 18 «квадратов» дикорастущей конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители продолжают обследовать территории.


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