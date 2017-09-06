В центре Рязани из-за засора канализации затопило двор и подвал. Фото

В центре Рязани из-за засора канализации затопило двор и подвал. Как рассказывают жители дома №25 на улице Есенина, потоп случился после сильного дождя, который прошел во вторник, 5 сентября.
Они также сообщили, что уровень воды достигал 30 сантиметров. «К подъезду невозможно было подойти», — делятся местные жильцы. По мнению аварийной бригады «Водоканала», которая работала на месте аварии, потоп произошел из-за засора коллектора.
Работники отметили, что откачать воду из двора полностью не получится, от дальнейших комментариев они отказались. Жильцы при этом остались недовольны проделанной работой. «Потоп не только во дворе, он и в подвале. Уровень воды здесь достигает 1,2 метра», — рассказал житель двухэтажки.
Также пострадавшие пожаловались на нечистоты, которые остались во дворе после откачки воды. Однако аварийная бригада пообещала все убрать после проведения работ.
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