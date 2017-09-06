Суд заставил рязанское предприятие выплатить миллион семье погибшего рабочего

Суд заставил рязанское предприятие выплатить миллион рублей семье погибшего рабочего. Деньги с работодателя взыскал пристав-исполнитель, сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Установлено, что рабочий скончался от телесных повреждений, причиненных «источником повышенной опасности», который принадлежит ответчику. Рассмотрев материалы гражданского дела, федеральный судья удовлетворил исковые требования родственников погибшего обязал работодателя выплатить им моральную компенсацию — по 250 тысяч рублей каждому.
Однако добровольно организация не исполнила решение суда, и приставы предупредили ее представителей о возбуждении исполнительного производства. Работодатель не выплатил деньги и после этого, поэтому задолженность с него взыскали принудительно.