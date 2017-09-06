Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:03, 6 сентября 2017 181
 1    0

Суд заставил рязанское предприятие выплатить миллион семье погибшего рабочего

Суд заставил рязанское предприятие выплатить миллион семье погибшего рабочего

Суд заставил рязанское предприятие выплатить миллион рублей семье погибшего рабочего. Деньги с работодателя взыскал пристав-исполнитель, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Установлено, что рабочий скончался от телесных повреждений, причиненных «источником повышенной опасности», который принадлежит ответчику. Рассмотрев материалы гражданского дела, федеральный судья удовлетворил исковые требования родственников погибшего обязал работодателя выплатить им моральную компенсацию — по 250 тысяч рублей каждому.

Однако добровольно организация не исполнила решение суда, и приставы предупредили ее представителей о возбуждении исполнительного производства. Работодатель не выплатил деньги и после этого, поэтому задолженность с него взыскали принудительно.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:03, 6 сентября 2017
Суд заставил рязанское предприятие выплатить миллион семье погибшего рабочего
19:41, 6 сентября 2017
Из-за жалоб посетителей в Рязани закрыли выставку кошек
18:37, 6 сентября 2017
Около тысячи рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю 2
18:28, 6 сентября 2017
В Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
18:11, 6 сентября 2017
В Рязанской области начали строительство нового газопровода. Фоторепортаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 121 371
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 71 278
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 694
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:07, 2 сентября 2017 29 787
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 23 201
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум