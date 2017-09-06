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11:26, 6 сентября 2017 2 885
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Студенты из 50 стран сделали зарядку на рязанском стадионе. Фоторепортаж

Студенты из 50 стран сделали зарядку на рязанском стадионе. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Больше трех тысяч рязанских студентов одновременно сделали зарядку под моросящим дождем. Акция прошла на стадионе «Спартак» в среду, 6 сентября. Ее организовал медуниверситет, также на арену пришли представители РГУ, РГРТУ, РГАТУ, «Политеха» и Академии ФСИН. Иностранные студенты РязГМУ принесли флаги своих государств, их оказалось больше 50.

Зарядку провела фитнес-инстрктор при поддержке танцоров и черлидерш. Затем свои упражнения студентам показали профессиональные спортсмены: дзюдоисты Михаил Пуляев, Андрей Волков, Марина Воробьева, байдарочник Олег Гусев.

На стадион пришел врио губернатора Николай Любимов. Зарядку он делать не стал, но поприветствовал участников. «Спорт закаливает, спорт тренирует, и те люди, которые занимаются спортом, чаще всего становятся лидерами в жизни и в работе», — заметил он.

Акция «Зарядка с чемпионом» — традиционная. В этом году ее посвятили Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. Перед началом зарядки часть студентов выстроилась в надпись «ВФМС Рязань» и эмблему фестиваля.

Также на стадионе организовали сдачу ГТО.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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