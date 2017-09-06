Студенты из 50 стран сделали зарядку на рязанском стадионе. Фоторепортаж

Больше трех тысяч рязанских студентов одновременно сделали зарядку под моросящим дождем. Акция прошла на стадионе «Спартак» в среду, 6 сентября. Ее организовал медуниверситет, также на арену пришли представители РГУ, РГРТУ, РГАТУ, «Политеха» и Академии ФСИН. Иностранные студенты РязГМУ принесли флаги своих государств, их оказалось больше 50.
Зарядку провела фитнес-инстрктор при поддержке танцоров и черлидерш. Затем свои упражнения студентам показали профессиональные спортсмены: дзюдоисты Михаил Пуляев, Андрей Волков, Марина Воробьева, байдарочник Олег Гусев.
На стадион пришел врио губернатора Николай Любимов. Зарядку он делать не стал, но поприветствовал участников. «Спорт закаливает, спорт тренирует, и те люди, которые занимаются спортом, чаще всего становятся лидерами в жизни и в работе», — заметил он.
Акция «Зарядка с чемпионом» — традиционная. В этом году ее посвятили Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. Перед началом зарядки часть студентов выстроилась в надпись «ВФМС Рязань» и эмблему фестиваля.
Также на стадионе организовали сдачу ГТО.