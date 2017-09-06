Спасенная на пожаре в Рыбновском районе женщина скончалась

Спасенная на пожаре в деревне Бараково женщина скончалась. Об этом сообщает издательство «
Двухквартирный дом загорелся в среду, 6 сентября, в 4:48. В нем была печка.
Ранее сообщалось, что на пожаре
Фото ИД «
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Спасенная на пожаре в деревне Бараково женщина скончалась. Об этом сообщает издательство «
Двухквартирный дом загорелся в среду, 6 сентября, в 4:48. В нем была печка.
Ранее сообщалось, что на пожаре
Фото ИД «
© RZN.info
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