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15:57, 6 сентября 2017 492
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Спасенная на пожаре в Рыбновском районе женщина скончалась

Спасенная на пожаре в Рыбновском районе женщина скончалась

Спасенная на пожаре в деревне Бараково женщина скончалась. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на начальника центра ГПС по охране Рыбновского и Рязанского районов Петра Буранова.

Двухквартирный дом загорелся в среду, 6 сентября, в 4:48. В нем была печка.

Ранее сообщалось, что на пожаре пострадала 48-летняя женщина. 54-летний мужчина погиб. Пожарные спасли еще одного взрослого и ребенка.

Фото ИД «Пресса»


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