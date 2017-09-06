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14:46, 6 сентября 2017 267
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Скопинец украл бензотриммер у дачника из Москвы

Скопинец украл бензотриммер у дачника из Москвы

Скопинец украл бензотриммер у дачника из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 63-летний москвич, дача которого находится в деревне Уланово. Он рассказал, что кто-то срезал замок и забрал бензотриммер с комплектом дисков. Пенсионер обычно также хранил в пристройке мотоцикл. Незадолго до кражи, он отправил его в Москву на ремонт.

Как выяснили полицейские, к краже причастен местный житель, недавно помогавший дачнику по хозяйству. У него есть мотоцикл той же марки, что и у москвича.

Полицейский нашел мотоцикл 27-летнего скопинца разобранным. Как отмечается, часть деталей нуждалась в замене. Неподалеку оперативник заметил ножовку по металлу со свежими следами работы, в сарае — диски от бензотриммера, а на усадьбе — сам инструмент.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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