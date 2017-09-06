Сасовский охотник заблудился в десяти минутах ходьбы от дома. Мужчину искала оперативная группа с собакой, сообщает издательство «
В полицию обратилась жительница поселка Кустаревка. Она рассказала, что ее сын ушел на охоту с двумя телефонами. После того, как гаджет с навигатором разрядился, мужчина понял, что не может найти дорогу домой.
Охотнику перезвонили полицейские и посоветовали прислушаться к звукам со стороны. Как оказалось, заблудившийся мужчина был рядом с железной дорогой. Через десять минут он пришел домой.
«Мы реагируем на каждый подобный вызов, поступивший в дежурную часть, не считаясь с расстоянием и временем. Сегодня нам со служебно-розыскной собакой Хайной работать не пришлось», — рассказал инспектор кинологической службы прапорщик Александр Карасев.