Рязанец не добился переноса пешеходного перехода около «Ленты»

Рязанец Тимур Телунц не добился переноса пешеходного перехода около гипермаркета «Лента» на улице Тимуровцев. В администрации города ему ответили отказом.
«Написал обращение с просьбой сделать пешеходный переход на улице Тимуровцев в адекватном месте. Для того, чтобы перейти дорогу, приходится идти метров 100 и „ловить“ брызги проезжающих машин», — написал мужчина в группе «
Однако позже Телунцу написали, что на экран нет бюджетных средств. «Вопрос о выполнении указанных работ будет рассмотрен в 2018 году при выделении денежных средств», — говорится в ответе администрации.