Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:32, 6 сентября 2017 557
 0    0

Рязанец не добился переноса пешеходного перехода около «Ленты»

Рязанец не добился переноса пешеходного перехода около «Ленты»

Рязанец Тимур Телунц не добился переноса пешеходного перехода около гипермаркета «Лента» на улице Тимуровцев. В администрации города ему ответили отказом.

«Написал обращение с просьбой сделать пешеходный переход на улице Тимуровцев в адекватном месте. Для того, чтобы перейти дорогу, приходится идти метров 100 и „ловить“ брызги проезжающих машин», — написал мужчина в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Согласно опубликованным там же документам, в 2016 году ему отказали в переносе пешеходного перехода. Администрация объяснила, что расстояние между «зебрами» должно быть 200-300 метров. А для того, чтобы защитить пешеходов от брызг, в первом полугодии 2017 года на ограждение планировали установить декоративный экран.

Однако позже Телунцу написали, что на экран нет бюджетных средств. «Вопрос о выполнении указанных работ будет рассмотрен в 2018 году при выделении денежных средств», — говорится в ответе администрации.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:39, 6 сентября 2017
Фролов пообещал отремонтировать дороги в Мирном
15:32, 6 сентября 2017
Рязанец не добился переноса пешеходного перехода около «Ленты»
13:40, 6 сентября 2017
Асфальт на улице Чкалова починят к вечеру среды — мэрия
13:24, 6 сентября 2017
«Ниссан» официально представил новый электромобиль «Лиф»
12:35, 6 сентября 2017
«Фольксваген» отзывает в России около 7,7 тысячи автомобилей «Мультивен»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 120 807
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 71 152
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 664
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:07, 2 сентября 2017 29 598
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 23 126
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум