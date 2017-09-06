Рязанцы присоединились к фестивалю энергосбережения #Вместеярче

Рязанцы присоединились к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #Вместеярче. Его региональный этап открыли во вторник, 5 сентября, в бизнес-инкубаторе радиоуниверситета,
В течение месяца рязанцы будут участвовать в мероприятиях, направленных на «формирование культуры энергосбережения». По всей стране пройдут тематические уроки и «Неделя энергосбережения» в образовательных учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы для школьников и студентов, Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК, квесты и викторины. Научные работники представят новейшие отечественные технологии, которые позволяют экономить энергию.
В октябре представители радиоуниверситета поедут в Москву на проведение Российской недели энергетики.
Фестиваль завершится в Сочи 14-22 октября в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
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