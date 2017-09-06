Рязанцам предложили выбрать самый вкусный каравай и наиболее обаятельное животное «Спожинок»

В программу рязанских «Спожинок» вновь войдет выставка сельскохозяйственных животных. Третий фестиваль пройдет на территории агроуниверситета в субботу, 9 сентября, рассказал и.о. министра сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов на пресс-конференции в среду. Он заметил, что звери и птицы всегда вызывают большой интерес как у детей, так и у взрослых. В конце праздника самое обаятельное, по мнению рязанцев, животное получит приз зрительских симпатий.
Гости фестиваля традиционно выберут самый вкусный каравай. В конкурсе будут участвовать районы.
Каждый муниципалитет представит свою продукцию: мясо, овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, «молочку», мед. В этой выставке наряду с крупными предприятиями поучаствуют фермы и даже личные хозяйства, заметил Филиппов.
Также в программе выставка сельхозтехники, соревнования косарей на скорость и качество, концерт, показательные выступления наездников и реконструкторов, мастер-классы по лозоплетению и другим промыслам. Каждый пришедший получит стакан рязанского молока и «кексик».
«Спожинки» откроются в 9 часов. Программа выглядит так:
9:00 -13:00 выставка-продажа продукции рязанских производителей «Рязанские продукты — 2017»;
9:00 -15:00 — «Сытные ряды»;
9:30 -15:00 — выступления творческих коллективов Рязанской области;
10:00 — 12:00 — соревнования косарей;
10:00 — 14:00 — тематические экскурсии по площадкам фестиваля для школьников и всех желающих;
10:00 — 15:00 — основные площадки фестиваля:
- выставка сельскохозяйственной техники,
- выставка животных,
- выставка-конкурс «Рязанский каравай»,
- тематическая площадка «Агромолодежь»,
- выставка победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село — 2017!», фотозоны,
- детская площадка,
- катание на пони.
12:00 -12:30 — торжественное открытие фестиваля «Праздник Урожая «Спожинки», чествование передовиков уборочной кампании 2017 года, вручение наград.
12:30 — 12:45 — награждение победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село — 2017!»
12:15 — 13:00 — показательные выступления конно-спортивного клуба «Авангард»
13:30 — 14:00 — торжественное подведение итогов. Награждение победителей конкурсов, наиболее активных участников и зрителей фестиваля.