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15:09, 6 сентября 2017 347
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Рязанцам предложили выбрать самый вкусный каравай и наиболее обаятельное животное «Спожинок»

Рязанцам предложили выбрать самый вкусный каравай и наиболее обаятельное животное «Спожинок»

В программу рязанских «Спожинок» вновь войдет выставка сельскохозяйственных животных. Третий фестиваль пройдет на территории агроуниверситета в субботу, 9 сентября, рассказал и.о. министра сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов на пресс-конференции в среду. Он заметил, что звери и птицы всегда вызывают большой интерес как у детей, так и у взрослых. В конце праздника самое обаятельное, по мнению рязанцев, животное получит приз зрительских симпатий.

Гости фестиваля традиционно выберут самый вкусный каравай. В конкурсе будут участвовать районы.

Каждый муниципалитет представит свою продукцию: мясо, овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, «молочку», мед. В этой выставке наряду с крупными предприятиями поучаствуют фермы и даже личные хозяйства, заметил Филиппов.

Также в программе выставка сельхозтехники, соревнования косарей на скорость и качество, концерт, показательные выступления наездников и реконструкторов, мастер-классы по лозоплетению и другим промыслам. Каждый пришедший получит стакан рязанского молока и «кексик».

«Спожинки» откроются в 9 часов. Программа выглядит так:

9:00 -13:00 выставка-продажа продукции рязанских производителей «Рязанские продукты — 2017»;

9:00 -15:00 — «Сытные ряды»;

9:30 -15:00 — выступления творческих коллективов Рязанской области;

10:00 — 12:00 — соревнования косарей;

10:00 — 14:00 — тематические экскурсии по площадкам фестиваля для школьников и всех желающих;

10:00 — 15:00 — основные площадки фестиваля:

  • выставка сельскохозяйственной техники,
  • выставка животных,
  • выставка-конкурс «Рязанский каравай»,
  • тематическая площадка «Агромолодежь»,
  • выставка победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село — 2017!», фотозоны,
  • детская площадка,
  • катание на пони.

12:00 -12:30 — торжественное открытие фестиваля «Праздник Урожая «Спожинки», чествование передовиков уборочной кампании 2017 года, вручение наград.

12:30 — 12:45 — награждение победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село — 2017!»

12:15 — 13:00 — показательные выступления конно-спортивного клуба «Авангард»

13:30 — 14:00 — торжественное подведение итогов. Награждение победителей конкурсов, наиболее активных участников и зрителей фестиваля.


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