Председатель рязанского ТСЖ больше полугода присваивал зарплату уволенного сотрудника. Об этом сообщили в пресс-релизе Октябрьского районного суда.
Обвиняемый, скрыл информацию от бухгалтера ТСЖ об увольнении контролера КПП. С февраля по октябрь 2016 года обвиняемый, используя свое служебное положение, присваивал зарплату сотрудника себе.
Теперь его обвиняют в преступлении предусмотренное частью 3 статьей 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).