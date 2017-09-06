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14:17, 6 сентября 2017 75
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Председатель рязанского ТСЖ больше полугода присваивал зарплату уволенного сотрудника

Председатель рязанского ТСЖ больше полугода присваивал зарплату уволенного сотрудника

Председатель рязанского ТСЖ больше полугода присваивал зарплату уволенного сотрудника. Об этом сообщили в пресс-релизе Октябрьского районного суда.

Обвиняемый, скрыл информацию от бухгалтера ТСЖ об увольнении контролера КПП. С февраля по октябрь 2016 года обвиняемый, используя свое служебное положение, присваивал зарплату сотрудника себе.

Теперь его обвиняют в преступлении предусмотренное частью 3 статьей 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).


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«Топонимический Чернобыль». Кто придумывает названия рязанским улицам?

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