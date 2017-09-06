В Шиловском районе задержали 16-летнего дачного вора. Об этом
Юноша украл имущество на общую сумму восемь тысяч рублей. В отношении него возбудили дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
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В Шиловском районе задержали 16-летнего дачного вора. Об этом
Юноша украл имущество на общую сумму восемь тысяч рублей. В отношении него возбудили дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
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