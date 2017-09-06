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10:11, 6 сентября 2017 303
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В Шиловском районе задержали 16-летнего дачного вора

В Шиловском районе задержали 16-летнего дачного вора

В Шиловском районе задержали 16-летнего дачного вора. Об этом сообщила пресс-служба ССК РФ по региону.

Юноша украл имущество на общую сумму восемь тысяч рублей. В отношении него возбудили дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).


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4 дня назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

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