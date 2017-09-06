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15:48, 6 сентября 2017 83
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От детской площадки на улице Шереметьевской уберут голубятню

От детской площадки на улице Шереметьевской уберут голубятню

Голубятню, расположенную около детской площадки и парковки на улице Шереметьевской, планируют убрать. Об этом сообщил Владислав Фролов в ходе личного приема граждан 6 сентября.

Местные жители попросили снести голубятню. Глава Рязани поручил структурным подразделениям администрации подыскать для нее новое место, подальше от детской площадки и жилых домов.

Кроме того, горожане затронули тему реконструкции мусорных контейнеров, которые можно сделать крытыми. Этот вопрос Фролов взял под личный контроль.


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