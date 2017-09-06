От детской площадки на улице Шереметьевской уберут голубятню

Голубятню, расположенную около детской площадки и парковки на улице Шереметьевской, планируют убрать. Об этом сообщил Владислав Фролов в ходе личного приема граждан 6 сентября.
Местные жители попросили снести голубятню. Глава Рязани поручил структурным подразделениям администрации подыскать для нее новое место, подальше от детской площадки и жилых домов.
Кроме того, горожане затронули тему реконструкции мусорных контейнеров, которые можно сделать крытыми. Этот вопрос Фролов взял под личный контроль.