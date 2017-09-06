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18:58, 6 сентября 2017 475
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Любимов открыл в Путятине отреставрированную музыкальную школу. Фото 1

Любимов открыл в Путятине отреставрированную музыкальную школу. Фото

Николай Любимов открыл в Путятине отреставрированную музыкальную школу. В среду, 6 сентября, глава региона посетил ее в ходе рабочего визита. Он осмотрел новые кабинеты для индивидуальных занятий, хореографический и музыкальные залы.

Здание 1910 года постройки отремонтировала компания «Газпром трансгаз Москва», филиал которой находится в Путятинском районе. Как рассказала директор школы, до реконструкции «здание находилось в плачевном состоянии».

Воспитанники учреждения устроили для гостей праздничный концерт, а правительство области и компания «Газпром», в свою очередь, вручили школе сертификаты на покупку фортепиано и баяна.

«Здесь сделано все, чтобы учиться музыке, танцам, приобщаться к творчеству и становится более одухотворенными людьми. Надеюсь, из этой школы выйдет много известных музыкантов, певцов и танцоров», — сказал Любимов. В книге отзывов он пожелал «мира и процветания школе», а ученикам — успехов.

Врио губернатора поблагодарил «Газпром» за реконструкцию школы и отметил, что поддержка предприятий крайне важна для региона. Гендиректор компании Александр Бабаков подчеркнул, что половина из 150 воспитанников школы — работники предприятия, которое он возглавляет.

Всего за три года компания «Газпром» открыла на территории Рязанской области более 30 социальных объектов, потратив на это 16 млн рублей.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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