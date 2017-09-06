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19:41, 6 сентября 2017 425
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Из-за жалоб посетителей в Рязани закрыли выставку кошек

Из-за жалоб посетителей в Рязани закрыли выставку кошек

В Рязани закрыли зоовыставку «Федерация кошек», которая работала с 23 августа в ТЦ «Барс» на Московском шоссе. По словам ее посетителей, животные на выставке «постоянно спят нездоровым сном, вялые и неактивные», пишет издательство «Пресса».

Организацией, приехавшей с выставкой в Рязань, заинтересовалась областная госинспекция по ветеринарии. Специалисты внепланово проверили ООО «Сити Центр» и нашли серьезные нарушения. В частности, животных привезли без ветдокументов и справок о прививках. «Мэйн-кунов, сфинксов и других породистых „братьев меньших“ отправили на карантин под контроль специалистов городской ветстанции. Саму организацию оштрафовали за нарушение действующих ветеринарных правил», — говорится в сообщении.

На официальной странице «ВКонтакте» организаторы написали, что «выставка „Федераций кошек“ в Рязани досрочно закрылась по независящим от них причинам». «В Рязани выявили два случая заболевания бешенством среди собак и, соответственно, ввели в двух местах карантин по бешенству», — отметили они.

Однако, согласно постановлению врио губернатора, карантин по бешенству животных объявили на Ворошиловке и в Горроще, а не Московском шоссе.

Фото посетителей выставки


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