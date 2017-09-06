Из-за жалоб посетителей в Рязани закрыли выставку кошек

В Рязани закрыли зоовыставку «Федерация кошек», которая работала с 23 августа в ТЦ «Барс» на Московском шоссе. По словам ее посетителей, животные на выставке «постоянно спят нездоровым сном, вялые и неактивные», пишет издательство «
Организацией, приехавшей с выставкой в Рязань, заинтересовалась областная госинспекция по ветеринарии. Специалисты внепланово проверили ООО «Сити Центр» и нашли серьезные нарушения. В частности, животных привезли без ветдокументов и справок о прививках. «Мэйн-кунов, сфинксов и других породистых „братьев меньших“ отправили на карантин под контроль специалистов городской ветстанции. Саму организацию оштрафовали за нарушение действующих ветеринарных правил», — говорится в сообщении.
На официальной странице «
Однако, согласно постановлению врио губернатора,
Фото посетителей выставки