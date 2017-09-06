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15:39, 6 сентября 2017 149
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Фролов пообещал отремонтировать дороги в Мирном

Фролов пообещал отремонтировать дороги в Мирном

Фото: Рязанская городская Дума

В ходе личного приема граждан, который Владислав Фролов провел 6 сентября, глава Рязани пообещал отремонтировать дороги в Мирном.

Жители поселка попросили отремонтировать и благоустроить несколько улиц и пешеходную зону от улицы Лесной до остановки.

На приеме отметили, что в рамках предусмотренного финансирования средства на эти цели не зарезервированы. Однако Фролов пообещал рассмотреть возможность включения самых проблемных дорог поселка в перечень ремонтных работ при формировании бюджета на будущий год. Пока, как временная мера, планируется заделка выбоин щебнем.


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