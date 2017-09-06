Фролов пообещал отремонтировать дороги в Мирном

В ходе личного приема граждан, который Владислав Фролов провел 6 сентября, глава Рязани пообещал отремонтировать дороги в Мирном.
Жители поселка попросили отремонтировать и благоустроить несколько улиц и пешеходную зону от улицы Лесной до остановки.
На приеме отметили, что в рамках предусмотренного финансирования средства на эти цели не зарезервированы. Однако Фролов пообещал рассмотреть возможность включения самых проблемных дорог поселка в перечень ремонтных работ при формировании бюджета на будущий год. Пока, как временная мера, планируется заделка выбоин щебнем.