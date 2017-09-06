Провалившийся асфальт на улице Чкалова планируют починить к концу рабочего дня среды, 6 сентября. Об этом заявили в управлении благоустройства города, сообщили на
Отмечается, что обвал возник из-за аварии сети ливневой канализации. На месте работает подрядная организация ООО «ТехноГрупп».
«По завершении ремонта основания смотрового колодца и асфальтирования дороги движение, в том числе троллейбусное сообщение, будет восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.
Напомним, асфальт на улице Чкалова провалился 5 сентября. Из-за этого