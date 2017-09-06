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13:40, 6 сентября 2017 291
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Асфальт на улице Чкалова починят к вечеру среды — мэрия

Асфальт на улице Чкалова починят к вечеру среды — мэрия

Провалившийся асфальт на улице Чкалова планируют починить к концу рабочего дня среды, 6 сентября. Об этом заявили в управлении благоустройства города, сообщили на сайте администрации Рязани.

Отмечается, что обвал возник из-за аварии сети ливневой канализации. На месте работает подрядная организация ООО «ТехноГрупп».

«По завершении ремонта основания смотрового колодца и асфальтирования дороги движение, в том числе троллейбусное сообщение, будет восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Напомним, асфальт на улице Чкалова провалился 5 сентября. Из-за этого изменились маршруты троллейбусов, а на дороге образовалась пробка, пользователи сети начали снимать видео с места происшествия.


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