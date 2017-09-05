За три месяца рязанцы собрали более трех миллионов рублей для нуждающихся детей

За три месяца рязанцы собрали 3 миллиона 308 тысяч рублей в рамках благотворительного марафона «С любовью к детям!». По данным на 1 сентября в нем приняли участие 416 организаций и 116 физических лиц,
За восемь месяцев текущего года помощь получили 35 семей на общую сумму около миллиона рублей. До конца года собранные деньги передадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: инвалидам, сиротам, оставшимся без попечения родителей, имеющим проблемы со здоровьем, нуждающимся в длительном лечении и реабилитации. Также поддержку получат малообеспеченные многодетные семьи.